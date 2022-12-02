Во Владимире планируется открытие новых высокотехнологичных предприятий. В рамках работы...

Во Владимире планируется открытие новых высокотехнологичных предприятий.В рамках работы Владимирского инвестиционного конгресса, губернатор Владимирской области Александр Авдеев и глава города Владимира Дмитрий Наумов подписали инвестиционные соглашения.Во Владимире предусмотрено строительство в 2023-2025 гг. плазмоцентра. На предприятии будет создано порядка 60 новых рабочих мест. Ежегодная проектная мощность центра — не менее 30 тонн плазмы для фракционирования, применяемой в медицине.Также планируются инвестиции в организацию серийного производства электрохимического оборудования, бытовых и промышленных систем очистки и обеззараживания воды и промышленных систем для производства экологически чистого дезинфицирующего средства. Проект начнут в 2023 году. На производстве откроют 40 рабочих местАдминимстрация города Владимира окажет инвесторам содействие в обеспечении производств необходимой инфраструктурой.Фото www.pxfuel.com