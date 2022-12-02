Во Владимире началась традиционная предновогодняя акция Добрый подарок. Библиотеки областного...

Во Владимире началась традиционная предновогодняя акция "Добрый подарок". Библиотеки областного центра совместно с организацией "Вместе" проводят сбор подарков для семей с онкобольными детьми.Принимаются книги, немягкие игрушки, головоломки, пазлы, наборы для творчества, детская бижутерия. Принести их можно в Центральную городскую библиотеку - Суздальский проспект, 2. Для сбора там на входе установлена специальная коробка.