Жительница г. Петушки Владимирской области обратилась в суд с иском о взыскании компенсации...

Жительница г. Петушки Владимирской области обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в связи со смертью своей 9-летней дочери.В своем иске мама девочки поясняет, что 16 октября 2017 года ее 9-летнюю дочь госпитализировали в ГБУЗ ВО «Областной центр специализированных видов медицинской помощи» для проведения пластической операции на нижних конечностях, на которой настаивали врачи центра. 18 октября 2017 года девочка скончалась на операционном столе, как полагает истица, от неправильной дозировки внутривенной анестезии, Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Истица проси компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей, с аналогичными исками в суд обратились брат и отец погибшей девочки.Напомним, что накануне стало известно о смерти 5-летнего ребенка в Областной детской клинической больнице. По сообщениям СМИ, больному мальчику несколько дней не могли поставить диагноз и не госпитализировали в лечебное учреждение. Следком по Владимирской области возбудил уголовное дело по данному происшествию.Фото https://www.pxfuel.com/