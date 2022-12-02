Процесс начнётся 6 декабря.

Жительница Петушков требует с владимирской больницы 5 млн рублей за гибель 9-летней дочери на операционном столе. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.В Ленинском районном суде уточнили, что иск подан к «Областному центру специализированных видов медицинской помощи». В нём указано, что 16 октября 2017 года ребёнка госпитализировали в медучреждение для проведения пластической операции на ногах. Через два дня она скончалась. Мама полагает, что причиной послужила неправильная дозировка анестезии.С аналогичными требованиями обратились брат и отец погибшей девочки. Процесс начнётся 6 декабря.