Появится 100 рабочих мест.

В Суздале в рамках «Владимирского инвестиционного конгресса» подписано два соглашения об открытии новых производств. Об этом рассказал мэр Владимира Дмитрий Наумов.АО «Фармимэкс» в 2023-2025 годах построит плазмоцентр. Общий объём вложений достигнет 500 млн рублей. На предприятии будет создано 60 рабочих мест.Компания «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ» намерена создать производство электрохимического оборудования. В 2023 году инвестор планирует потратить 100 млн рублей. Выход на проектную мощность запланирован на начало 2024 года. На новом производстве появятся 40 новых рабочих мест.