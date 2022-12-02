Во Владимире завершена установка всех четырех городских елок. Об этом сообщают в администрации областной столицы. Елки установлены у Дома культуры молодежи, на Соборной и Театральной

Во Владимире завершена установка всех четырех городских елок. Об этом сообщают в администрации областной столицы. Елки установлены у Дома культуры молодежи, на Соборной и Театральной площадях, а также в районе площади Победы. Кроме того, на проспекте Ленина, Суздальском и Октябрьском проспектах, на улице Верхняя Дуброва и других местах города зажглись праздничные огни световых перетяжек. Также