С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177654 владимирцев.

Во Владимирской области 2 декабря выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 5 человек. Ещё по 3 жителя подхватили опасный вирус в Муромском и Гусь-Хрустальном, 5 - в Ковровском, по 2 - в Кольчугинском и Суздальском, по 1 - в Александровском, Киржачском, Камешковском, Меленковском, Вязниковском и Петушинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177654 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49347 заболевших во Владимире, 20978 - в Ковровском районе и 19201 - в округе Муром.