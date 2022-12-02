Уголовное дело было открыто по материалам прокурорской проверки в Ковровском районе госпрограммы...

Уголовное дело было открыто по материалам прокурорской проверки в Ковровском районе госпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области».Установлено, что по договору между администрацией района и ИП должны быть сделаны работы по модернизации систем водоснабжения в населенных пунктах Ковровского района. Но оборудование установлено не в полном объёме, часть его заменена на более дешёвые аналоги. При этом в акт о приемке включены заведомо недостоверные сведения, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Ущерб составил более 750 тыс рублей.Уголовное дело направлено в Ковровский горсуд.Фото https://www.pxfuel.com/