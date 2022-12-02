На инвестиционном форуме в Суздале с компанией «Элиттекс» заключено соглашение о строительстве...

На инвестиционном форуме в Суздале с компанией «Элиттекс» заключено соглашение о строительстве туристско-рекреационного комплекса в Каринском сельском поселении Александровского района до конца 2025 года.Здесь построят отель на 200 номеров, отдельно стоящие виллы, круглогодичные закрытые и уличные бассейны, термальные комплексы, прогулочные и велодорожки, тропы здоровья, лыжные маршруты, зимний каток, веревочный парк, контактный мини-зоопарк, площадки для мини-гольфа, волейбола и баскетбола, йога-локации, футбольное поле.Инвестиции в реализацию проекта составят 5 млрд рублей. Будет дополнительно создано более 150 рабочих мест.Фото ТГ-канал Александра Авдеева