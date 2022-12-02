Владимирские власти и компания «Элиттекс» подписали соглашение о строительстве туристско-рекреационного комплекса в Каринском сельском поселении.

Во Владимирской области появится всесезонный курорт «Александровский бор». Об этом рассказал Александр Авдеев.Владимирские власти и компания «Элиттекс» подписали соглашение о строительстве туристско-рекреационного комплекса в Каринском сельском поселении. Он откроется до конца 2025 года.«Инвестор построит отель на 200 номеров, виллы, закрытые и уличные бассейны, термальные комплексы, прогулочные и велодорожки, лыжные трассы, каток, веревочный парк, мини-зоопарк, площадки для мини-гольфа, волейбола и баскетбола, йога-локации, футбольное поле», - пояснил губернатор.Объём вложений оценивается в 5 млрд рублей. Организация создаст более 150 рабочих мест.