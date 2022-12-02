Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с Межрегиональным управлением Росприроднадзора...

Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям проведена проверка соблюдения АО «Полигон».На свалке близ деревни Бабанино Петушинского района обнаружены участки с незасыпанными отходами и захламленные лотки для сбора поверхностных стоков.Со стороны въезда автотранспорта отсутствует переносное сетчатое ограждение, задерживающее разлетающиеся при разгрузке отходы. Также для изоляции отходов использовался свой техногрунт, хотя проектной документацией предусмотрена изоляция местным грунтом.Директору АО «Полигон» внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Также возбуждены дела об административных правонарушениях.Фото https://www.pxfuel.com/