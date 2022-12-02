Глава региона подчеркнул, что документ важен для экономического роста.

Во Владимирской области ускорят технологическое присоединение производств к электросетям. Об этом рассказал Александр Авдеев.«В рамках «Владимирского инвестиционного конгресса» подписано соглашение с ПАО «Россети Центр». Оно предполагает сотрудничество при подключении бизнеса к коммуникациям. Владимирская область заключила его первой в РФ», - уточнил губернатор.Глава региона подчеркнул, что документ важен для экономического роста.«Компаниям, которые готовы открывать предприятия, необходимы гарантии получения или расширения мощностей, а также комфортное прохождение процедуры присоединения. Рассчитываем, что соглашение с энергетиками будет способствовать этому», - резюмировал Александр Александрович.