Там вторую неделю продолжается вспышка сезонной заболеваемости ОРВИ. 22 класса закрыты на...

Там вторую неделю продолжается вспышка сезонной заболеваемости ОРВИ.22 класса закрыты на карантин в 4-й школе, ухудшается эпидситуация в школе №1 – там тоже начинают закрывать классы. В других школах пока лучше, но кривая заболеваемости тоже ползет вверх, рассказала "Кольчугинским новостям" заведующая детской поликлиникой Вера Сергеевна Горшкова..Это не ковид, дети болеют разнообразными вирусными инфекциями, подчеркнула она.На приеме каждый день 60-80 человек, детское отделение стационара переполнено. Все 30 мест заняты, кого не могут положить в больницу, лечат на дневном стационаре. В детской поликлинике временно отменили дни здорового ребенка, так как и в эти дни приходится принимать заболевших. Приём порой заканчивается в десятом часу вечера.Фото https://www.pxfuel.com/