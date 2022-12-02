Александровским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по статье Мошенничество в...

Александровским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по статье "Мошенничество в крупном размере".В мае текущего года обвиняемая подошла на улице к незнакомой ей пожилой женщине, и сказала будто на пострадавшую "наложена порча". Запросив за её снятие попросила 24 тысяч рублей. Получив деньги, фигурантка выманила ещё 234 тыс рублей. - за избавления сына пенсионерки от алкоголизма. Пострадавшая заподозрила неладное и обратилась в полицию, только когда фигурантка в разговоре сослалась слова одного священника, которого давно уже нет в живых.Вину задержанная признала, дело рассмотрит Александровский горсуд.Фото https: //www.pxfuel.com