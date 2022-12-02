Накануне в СНТ Озерки Собинского района загорелся дачный домик, в котором постоянно проживали два...

Накануне в СНТ "Озерки" Собинского района загорелся дачный домик, в котором постоянно проживали два человека.49-летний мужчина спасся, но получил ожоги. А вот 53-летняя женщина погибла.Звонок в пожарную охрану поступил от соседей, когда огонь уже успел распространиться по помещению домика и хозпристройки на площади 15 кв.м., отметила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Как сообщают дознаватели, пожар начался в процессе растопки печки-буржуйки.