Чемпионат по жизнеспасению среди школьников прошёл во Владимирском медицинском колледже. Его...

Чемпионат по жизнеспасению среди школьников прошёл во Владимирском медицинском колледже. Его организовало региональное отделение "Российского Красного Креста". Справились ли участники с настоящими пациентами? Узнаем прямо сейчас.Условия реалистичные. Пострадавшие - живые люди. На первом региональном чемпионате по оказанию первой помощи школьники "спасают" статистов Красного Креста. 4 этапа испытаний. В их числе 3 практических: сердечно-легочная реанимация, устранение инородного тела из дыхательных путей, остановка кровотечения. На каждое задание - всего 7 минут.Алевтина Климова, главный судья соревнований:- Им дается легенда, что произошло. Например, лодка перевернулась в дороге. Очевидцы достали трех пострадавших. И уже войдя в аудиторию, они видят, в каком состоянии пострадавшие. Задача - оценить это состояние, решить, что нужно сделать и правильно это сделать."Спасение жизни - всегда четкий алгоритм действий", - говорят инструкторы. Правильность его выполнения оценивают волонтеры Красного Креста и клуба "Спасатель". За лидерство боролись 70 старшеклассников из двенадцати школ. Победителем турнира стала Юношеская автомобильная школа Владимира.Ирина Лопанова, председатель владимирского регионального отделения Российского Красного Креста:- Все приходят и говорят: "А-а-а, фонтаном кровь льется, круто!". Манекен не говорит, что ему больно, а наши статисты говорят, наши статисты плачут, наши статисты кричат, стонут. Тут ещё навык какой-то психологической помощи, поддержки человека, которой оказался в чрезвычайной ситуации.На службе делу милосердия региональное отделение "Красного креста" уже 155 лет. Специалисты обучают школьников, студентов и неравнодушных граждан оказывать первую помощь, ухаживать за тяжелобольными и лежачими, поддерживать пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, проводить мастер-классы по послековидной гимнастике. Занятия проходят регулярно, бесплатно и во многих городах области. Узнать подробности можно и на официальной странице владимирского Красного Креста "ВКонтакте".Любовь Клюквина. “Вести-Владимир”