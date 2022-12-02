Во Владимире с творческой встречей побывал знаменитый российский журналист Александр Сладков,...

Во Владимире с творческой встречей побывал знаменитый российский журналист Александр Сладков, специальный корреспондент ВГТРК. Александр Сладков побывал в ВлГУ, а также в студии ГТРК "Владимир". Все подробности - у Марии Платанюк.Мы должны сделать армию, которая победит всё то, что перед нами стоит, у нас нет выхода другого.Встречи с Александром Сладковым во Владимире ждали. Знаменитый российский журналист, один из "бойцов" новостного фронта ВГТРК.Бесстрашный корреспондент, который сам себя военкором предпочитает не называть. Хотя за плечами - десятки горячих точек. Там, где рядом - жизнь и смерть. А над головой свистят пули.С февраля 22-го Сладков в зоне СВО. Специальной военной операции по защите Донбасса. События там Александр Сладков освещал с самого начала, с 2014-ого. Как говорит сам, уже тогда понимал, КОГО и ЧТО защищает Россия.- Мы себя защищаем. А мы - это те люди, которые там живут, которые нам идентичны, единое целое. Это русский язык, единая история. Это понимание роли России в мире.Во Владимир Александра Сладкова пригласил Борис Гунин, известный в регионе общественный и культурный деятель, директор академического областного театра драмы. Они познакомились на "Золотом витязе" и вместе поддерживают новое движение "Культурный фронт". Встреча в ВлГу - в формате свободного микрофона. В зале - студенты, общественники, представители патриотических движений, военные...- Какие практические советы нам, тем, кто сейчас находится здесь, у кого есть возможность подготовиться... Какие практические советы Вы можете дать, на что мужчинам сделать акцент?- Ваше отношение к военной операции, очень хотелось бы услышать Ваши мысли. Когда победим?Александр Сладков - сын кадрового советского офицера, сам профессиональный военный. Армейский, четкий, мужской подход и в ответах. В деталях и по существу. Честно о главном. Как и в телеграм-канале журналиста Сладков +.Александр Сладков, корреспондент ВГТРК:- Пока мы не можем смеяться, обсуждать какие-то вещи бытовые, мы говорим о глобальных, серьёзных проблемах и угрозах, которые нас интересуют. Всё это срез общественного мнения.Спрашивали Сладкова и об иностранных коллегах. Ныне степень извращения фактов западными СМИ зашкаливает, уверен журналист.- Потом как будто их кто-то укусил. Они в зеркалах уже не отражаются. Я никогда не получал команды обманывать и обливать грязью кого-то.На ВГТРК Сладков трудится с 1993-го. И все эти годы главными в кадре для него были и остаются ЛЮДИ и судьбы. Его герои. Простые и настоящие. Солдаты, офицеры, добровольцы, гражданские... В августе 2008-го в Южной Осетии во время "принуждения Грузии к миру" Александр Сладков был серьёзно ранен. Тот бой, по словам журналиста, навсегда определил для него главные правила работы на передовой. В самых тяжелых, иногда невыносимых условиях, так важно оставаться человеком.- Я должен произнести имя человека, который меня спас. Это Денис Ветчинов. Майор Ветчинов, который закрыл меня собой. Никогда не забывать о нём. Никогда не забывать о тёте Любе и дяде Васе - его родителях и его дочке Маше. Правило второе – да, веди себя везде как человек. Заходишь - здоровайся, выходи - прощайся. Будь внимателен к женщинам. С пиететом относись к старикам, не чувствуй себя выше остальных. Вот и всё...Мария Платанюк, Александр Сыпченко, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"Интервью с корреспондентом ВГТРК Александром Сладковым - сегодня в эфире телеканала "Россия-24" в 17.30 и в 21.00 и 5 декабря, в понедельник, в нашем выпуске в 9.00 на телеканале "Россия".