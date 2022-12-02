Электротранспорт поставила компания АО «Транс-Альфа» из Вологды.

Во Владимир доставили новый низкопольный троллейбус. Об этом рассказали в мэрии.Электротранспорт поставила компания АО «Транс-Альфа» из Вологды. Салон оборудован всем необходимым для перевозки маломобильных граждан, кондиционером, камерами видеонаблюдения. После подготовки к работе он выйдет на маршрут.Напомним, что по первому контракту вологодская фирма должна была поставить ещё пять «рогатых», но сорвала сроки исполнения обязательств. Горадминистрация расторгла договор. Исполнитель с заказчиком, намереваясь доказать незаконность разрыва соглашения.