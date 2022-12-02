На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией5 - во Владимире,3 - в Муромском районе5 - в Ковровском районе1 - в Петушинском районе2 - в Кольчугинском районе1 - в Александровском районе3 - в Гусь-Хрустальном районе1 - в Киржачском районе1 - в Камешковском районе1 - в Меленковском районе1 - в Вязниковском районе2 - в Суздальском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 177654 случая заболевания.