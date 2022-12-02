На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
5 - во Владимире,
3 - в Муромском районе
5 - в Ковровском районе
1 - в Петушинском районе
2 - в Кольчугинском районе
1 - в Александровском районе
3 - в Гусь-Хрустальном районе
1 - в Киржачском районе
1 - в Камешковском районе
1 - в Меленковском районе
1 - в Вязниковском районе
2 - в Суздальском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177654 случая заболевания.