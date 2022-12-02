В Киржаче упавший с крыши одного из домов снег повредил местному жителю позвоночник. За дело взялась прокуратура. Известно, что 1 декабря в результате падения снега с крыши многоквартирного
В Киржаче упавший с крыши одного из домов снег повредил местному жителю позвоночник. За дело взялась прокуратура. Известно, что 1 декабря в результате падения снега с крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Десантников,д. 9, мужчина получил перелом двух позвонков. “Указанное стало возможным вследствие непринятия управляющей организацией достаточных мер по расчистке крыши и