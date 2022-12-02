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<a href="https://33live.ru/novosti/02-12-2022-zhitel-kirzhacha-budet-suditsya-s-upravkompaniej-iz-za-travmy-pozvonochnika-posle-upavshego-na-nego-snega-s-krysh-odnogo-iz-domov.html" target="_blank">Житель Киржача будет судиться с управкомпанией из-за травмы позвоночника после упавшего на него снега с крыш одного из домов</a> - В Киржаче упавший с крыши одного из домов снег повредил местному жителю позвоночник. За дело взялась прокуратура. Известно, что 1 декабря в результате падения снега с крыши многоквартирного