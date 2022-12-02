Житель Коврова получил 2 года тюремного срока за ДТП. Авария повлекла за собой смерть ребенка, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Установлено, что вечером 24 августа 2022 года
<a href="https://33live.ru/novosti/02-12-2022-zhitel-kovrova-otpravitsya-v-tyurmu-za-smertelnoe-dtp-v-kotorom-pogib-rebenok.html" target="_blank">Житель Коврова отправится в тюрьму за смертельное ДТП, в котором погиб ребенок</a> - Житель Коврова получил 2 года тюремного срока за ДТП. Авария повлекла за собой смерть ребенка, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Установлено, что вечером 24 августа 2022 года
[url=https://33live.ru/novosti/02-12-2022-zhitel-kovrova-otpravitsya-v-tyurmu-za-smertelnoe-dtp-v-kotorom-pogib-rebenok.html]Житель Коврова отправится в тюрьму за смертельное ДТП, в котором погиб ребенок[/url] - Житель Коврова получил 2 года тюремного срока за ДТП. Авария повлекла за собой смерть ребенка, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Установлено, что вечером 24 августа 2022 года