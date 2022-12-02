Житель Коврова получил 2 года тюремного срока за ДТП. Авария повлекла за собой смерть ребенка, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Установлено, что вечером 24 августа 2022 года

Житель Коврова получил 2 года тюремного срока за ДТП. Авария повлекла за собой смерть ребенка, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Установлено, что вечером 24 августа 2022 года мужчина на авто «ВАЗ 21102» ехал по 2 км автодороги «Мелехово-Великово-Мединцево» в сторону поселка Великово. Водителя ослепил дальний свет фар встречного авто. Из-за высокой скорости он не смог