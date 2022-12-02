Не хотят больше за свой счет отапливать улицу. Жители улицы Совхозная в Энергетике пожаловались на плачевное состояние местной теплотрассы. 9 многоквартирных домов “питает” вот этот

Не хотят больше за свой счет отапливать улицу. Жители улицы Совхозная в Энергетике пожаловались на плачевное состояние местной теплотрассы. 9 многоквартирных домов “питает” вот этот наземный теплопровод. Трубы откровенно голые. Целостность утепления нарушена практически на каждом метре. Полина Карпова, местная жительница Трубы нашей теплотрассы находятся в ужасном состоянии. Ремонты делались очень давно, лет 30 назад.