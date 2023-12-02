Материнство изменило жизнь звезды. В беседе с журналистами Регина Тодоренко признала собственную слабость.

Материнство изменило жизнь звезды. В беседе с журналистами Регина Тодоренко признала собственную слабость.Ведущая шоу "Орел и решка" появилась вместе с мужем Владом Топаловым на мероприятии по случаю премьеры новогоднего фильма. Интересную парочку окружили представители СМИ и фотографы. Звездные супруги не сидят без дела зимой, да и скучать им некогда – грядет день рождения старшего сына Миши. Телезвезда Регина Тодоренко родила мальчика 5 декабря 2018 года в одной из московских клиник.Знаменитые родители согласились устроить имениннику праздник по его запросам. Маленький Миша уже проявляет властный характер и дает распоряжения. В разговоре с журналистами мать двоих детей Регина Тодоренко предала огласке семейные сцены. "Мне кажется, что я уже состарилась на 40 лет", – отметила телеведущая.По словам артистки, четырехлетний наследник заботится о личном комфорте. Она рассказала, как предложила ребенку отдохнуть с ней в горах, но тот выразил недовольство, заявив, что любит пальмы и пляж. Во многом Регина Тодоренко потакает старшему сыну, но в этот раз ей пришлось намекнуть на финансовую сторону вопроса.У звезды есть слабость, которая проявляется при воспитании детей. Жена Влада Топалова призналась, что бывают семейные сцены, когда Миша смотрит на нее влюбленными глазами и делает комплименты. После этого Регина Тодоренко не может совладать с собой и готова пожертвовать на радость сыну даже целое состояние.