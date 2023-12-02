Народные приметы на 3 декабря: Что нельзя брать в руки в этот день, чтобы не навлечь на свой дом...

Народные приметы на 3 декабря: Что нельзя брать в руки в этот день, чтобы не навлечь на свой дом беду.Этот день на Руси считался неблагоприятным. В него люди делали обереги от нечисти и злых людей. Они считали, что нечистая сила стремится проникнуть в дом через трубу или открытые двери.У входной двери обязательно клали старый нож и ставили веник. Если зайдет плохой человек, верили в старину, то веник обязательно упадет. А нож "отсечет" все злые помыслы.При этом запрещалось играть ножом, оставлять его на столе лезвием вверх, дарить, резать хлеб. Иначе - быть ссоре. Нельзя было есть с ножа - станешь злым.Опаснее всего нечистая сила становилась после захода солнца. И перед сном нужно было кропить водой и светить свечой во все темные углы.В этот день нельзя отправляться в дальнюю дорогу. Могут случиться разные неприятности - кражи, обманы, встреча с мошенниками, аварийные ситуации.Нельзя покупать золотые украшения - появится множество препятствий на пути, притом, в самые неожиданный момент.Чтобы не ушло богатство и удача, лучше не принимать ванну и не посещать баню.Фото: https://www.pxfuel.com