Синоптики предупредили, что погода во Владимирской области останется под влиянием уходящего...
Синоптики предупредили, что погода во Владимирской области останется под влиянием уходящего циклона.
В воскресенье, 3 декабря, регион 33 будет ощущать влияние тыловой части циклона, ушедшего на северо-запад, сообщают синоптики.
Сохранится облачная погода, временами, преимущественно во второй половине дня пройдёт снег.
В середине дня будет довольно не холодно - минус 6 градусов.
Ветер максимум 10 мтеров в секунду.
Народный прогноз погоды на 3 декабря.
- Если в этот день идет снег, то в первый месяц лета будет лить дождь.
- Если снегирь запел 3 декабря, значит, надвигается вьюга.
- Если 3 декабря тетерев забрался на верхушку дерева - впереди оттепель Об этом сообщает "Рамблер".
Фото: https://www.pxfuel.com