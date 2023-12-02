В каких медорганизациях и общественных пространствах во Владимирской области можно привиться против...
В каких медорганизациях и общественных пространствах во Владимирской области можно привиться против гриппа в выходные.
Для этих целей во Владимире работают пункты вакцинации:
- Гипермаркет Глобус (понедельник – суббота с 10:00 до 14:00);
- Гипермаркет Лента (суббота с 10:00 до 13:00);
- ТЦ Восток-1 (суббота с 10:00 до 13:00).
Кроме того, кабинеты вакцинации работают по воскресеньям в медучреждениях:
- ГБ №4 г. Владимира - с 8:00 до 11:00
- ГКБ №5 г. Владимира - с 10:00 до 12:00
На сегодня во Владимирской области привито более 450 тысяч жителей. Вакцины в субъекте достаточно, сообщает региональный Минздрав.
Однако в этом сезоне грипп будет протекать более агрессивно, более тяжело. В связи с этим актуальность вакцинации возрастает в разы. Разгара заболеваемости у нас пока ещё нет, хотя вирус уже встречается. Но вакцинироваться совсем не поздно и сейчас. На формирование иммунитета уходит от 2 до 4 недель.
Единственная рекомендация при вакцинации – после неё не посещать коллективы, дать организму немного отдохнуть, чтобы он выработал иммунитет.
График работы пунктов вакцинации в медорганизациях:
- Городская клиническая больница №5 г. Владимира https://clck.ru/36rd7S
- Городская больница №6 г. Владимира https://clck.ru/36rd7T
- Городская больница №4 г. Владимира https://clck.ru/36rd7U
- Городская больница №2 г. Владимира https://clck.ru/36rd7V
- Областная детская клиническая больница https://clck.ru/36rd7W
- Детская городская поликлиника №1 https://clck.ru/36rd7a
- Александровская районная больница https://clck.ru/36rd7c
- Гороховецкая центральная районная больница https://clck.ru/36rd7d
- Гусь-Хрустальная центральная районная больница https://clck.ru/36rd7e
- Камешковская центральная районная больница https://clck.ru/36rd7g
- Киржачская районная больница https://clck.ru/36rd7j
- Ковровская многопрофильная городская больница №1 https://clck.ru/36rd7m
- Ковровская городская больница №2 https://clck.ru/36rd7n
- Центральная городская больница г. Коврова https://clck.ru/36rd7q
- Меленковская центральная районная больница https://clck.ru/36rd7r
- Муромская центральная районная больница https://clck.ru/36rd7s
- Петушинская районная больница https://clck.ru/36rd7v
- Городская больница ЗАТО г. Радужный https://clck.ru/36rd7y
- Селивановская районная больница https://clck.ru/36rd82
- Юрьев-Польская центральная районная больница https://clck.ru/36rd85
Фото: https://www.pxfuel.com