В каких медорганизациях и общественных пространствах во Владимирской области можно привиться против...

В каких медорганизациях и общественных пространствах во Владимирской области можно привиться против гриппа в выходные.Для этих целей во Владимире работают пункты вакцинации:- Гипермаркет Глобус (понедельник – суббота с 10:00 до 14:00);- Гипермаркет Лента (суббота с 10:00 до 13:00);- ТЦ Восток-1 (суббота с 10:00 до 13:00).Кроме того, кабинеты вакцинации работают по воскресеньям в медучреждениях:- ГБ №4 г. Владимира - с 8:00 до 11:00- ГКБ №5 г. Владимира - с 10:00 до 12:00На сегодня во Владимирской области привито более 450 тысяч жителей. Вакцины в субъекте достаточно, сообщает региональный Минздрав.Однако в этом сезоне грипп будет протекать более агрессивно, более тяжело. В связи с этим актуальность вакцинации возрастает в разы. Разгара заболеваемости у нас пока ещё нет, хотя вирус уже встречается. Но вакцинироваться совсем не поздно и сейчас. На формирование иммунитета уходит от 2 до 4 недель.Единственная рекомендация при вакцинации – после неё не посещать коллективы, дать организму немного отдохнуть, чтобы он выработал иммунитет.График работы пунктов вакцинации в медорганизациях:- Городская клиническая больница №5 г. Владимира https://clck.ru/36rd7S- Городская больница №6 г. Владимира https://clck.ru/36rd7T- Городская больница №4 г. Владимира https://clck.ru/36rd7U- Городская больница №2 г. Владимира https://clck.ru/36rd7V- Областная детская клиническая больница https://clck.ru/36rd7W- Детская городская поликлиника №1 https://clck.ru/36rd7a- Александровская районная больница https://clck.ru/36rd7c- Гороховецкая центральная районная больница https://clck.ru/36rd7d- Гусь-Хрустальная центральная районная больница https://clck.ru/36rd7e- Камешковская центральная районная больница https://clck.ru/36rd7g- Киржачская районная больница https://clck.ru/36rd7j- Ковровская многопрофильная городская больница №1 https://clck.ru/36rd7m- Ковровская городская больница №2 https://clck.ru/36rd7n- Центральная городская больница г. Коврова https://clck.ru/36rd7q- Меленковская центральная районная больница https://clck.ru/36rd7r- Муромская центральная районная больница https://clck.ru/36rd7s- Петушинская районная больница https://clck.ru/36rd7v- Городская больница ЗАТО г. Радужный https://clck.ru/36rd7y- Селивановская районная больница https://clck.ru/36rd82- Юрьев-Польская центральная районная больница https://clck.ru/36rd85Фото: https://www.pxfuel.com