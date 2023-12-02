В муромской библиотеке пройдет выставка бездомных кошек. В субботу, 2 декабря город Муром и...

В муромской библиотеке пройдет выставка бездомных кошек.В субботу, 2 декабря город Муром и котокафе "Мурчелло" приглашает на МУРФЕСТ.Гостей ждут мастер-классы, аквагрим, выступления спикеров по теме помощи бездомным животным, детская интерактивная программа, а также выставка котиков, ищущих дом, где каждый сможет выбрать себе мурлыкающего друга, сообщила пресс-служба Правительства ВО.МУРФЕСТ будет проходить с 12:00 до 16:00 по адресу: ул.Л.Толстого, д.52 (Модельная библиотека).Фото: https://www.pxfuel.com