Во Владимирской области дом заливает дождем через текущую кровлю. По обращению жителя дома № 3 по...

Во Владимирской области дом заливает дождем через текущую кровлю.По обращению жителя дома № 3 по ул. Гагарина города Гороховца проведена проверка управляющей организации ООО "ГСК".В выявлены следы повреждения кровельного покрытия и сырые следы протечек атмосферных осадков через кровлю. А также разрушения кирпичной кладки дымоходов, мусор в подвале, сообщила пресс-служба Инспекции государственного жилищного надзора Владимирской области.По результатам проверки УК выдано предписание об устранении нарушений, составлен протокол об административном правонарушении.Только за период с 20 по 24 ноября 2023 года поступило 279 письменных обращений от жителей региона 33. Подготовлено и направлено заявителям 211 ответов.Также проведено 19 проверок, выдано 5 предписаний и 7 предостережений.Фото: пресс-служба Инспекции государственного жилищного надзора Владимирской области.