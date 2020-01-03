В Австралии завершилась первая встреча группового этапа командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов между сборными России и Италии. Россиянин Карен Хачанов оказался сильнее итальянца Стефано Травальи в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.

В Австралии завершилась первая встреча группового этапа командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов между сборными России и Италии. Россиянин Карен Хачанов оказался сильнее итальянца Стефано Травальи в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут. В следующем поединке группы D между командами России и Италии Даниил Медведев сразится с Фабио Фоньини. Он состоится 3 января чуть позже.ATP Cup – это новый командный турнир, в котором принимают участие 24 сборные мира. Все они поделены на шесть групп. Победители каждой из групп выходят в плей-офф. Также туда попадут две лучшие сборные, занявшие вторые места.