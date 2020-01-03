Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов, произведенных на своих нефтеперерабатывающих заводах. По сообщению концерна Белнефтехим, до особого распоряжения вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен из-за приостановки поставки российской нефти на белорусские НПЗ.

Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов, произведенных на своих нефтеперерабатывающих заводах, передает ТАСС. По сообщению концерна "Белнефтехим", до особого распоряжения вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен из-за приостановки поставки российской нефти на белорусские НПЗ.В пресс-службе "Белнефтехима" распространенное СМИ сообщение о приостановке экспорта нефтепродуктов с 1 января 2020 года не подтвердили, но и не опровергли. Ранее сообщалось, что утром 3 января "Белнефтехим" констатировал прекращение поставок нефти от российских нефтяных компаний с 1 января в условиях отсутствия контрактов."Поставки нефти из России остановились, сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь", — рассказал представитель пресс-службы концерна "Интерфаксу".Белорусские НПЗ вынуждены работать на прошлогодних запасах сырья в режиме минимального технологического уровня. На остатках нефти НПЗ в Новополоцке и Мозыре смогут продержаться примерно до 20 января. "Белнефтехим" активно ищет другие источники получения нефти, кроме России.По сообщению российской "Транснефти", с 1 января она не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские НПЗ, однако транзит нефти через Белоруссию идет без ограничений.По словам зампреда "Белнефтехима" Андрея Бунакова, концерн готов обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива в полном объеме. Поводов для беспокойства в отношении возможного дефицита на внутренних рынках в концерне не видят, заявил он агентству БелТА.