Концерн Белнефтехим в пятницу подтвердил остановку поставок российской нефти для белорусских НПЗ.

Концерн "Белнефтехим" в пятницу подтвердил остановку поставок российской нефти для белорусских НПЗ."Идет активная работа по заключению контрактов на январь", — сказали "Интерфаксу" в пресс-службе концерна.Заводы в Белоруссии не получают нефть с первого января этого года. Они вынуждены работать на прошлогодних запасах сырья в режиме минимального технологического уровня. "Белнефтехим" активно ищет другие источники получения нефти, кроме России.На остатках нефти белорусские НПЗ в Новополоцке и Мозыре смогут продержаться примерно до 20 января.Как сообщалось, Белоруссия накануне Нового года не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил ТАСС, что компания не получила заявок от нефтедобывающих компаний России на транспортировку нефти в Белоруссию. При этом транзит через Белоруссию в Европу идет в полном объеме.