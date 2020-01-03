Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель выяснил, как быстро избавиться от жира на животе.

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель выяснил, как быстро избавиться от жира на животе, пишет Focus.По словам ученого, действовать нужно по правилу "2+2+4". Два дня человек должен посвятить кардиотренировкам умеренной интенсивности, другие два дня – силовые тренировки малой интенсивности, придерживаясь правильного питания в течение этих четырех дней.В качестве кардиотренировок подойдут быстрая ходьба, бег трусцой, плавание или велосипед, силовые тренировки можно выполнять в тренажерном зале или дома.Дешпегель утверждает, что оставшиеся три дня недели можно отдохнуть от физнагрузок и отказаться от строгой диеты.