ЧП произошло ранним утром 3 января в СНТ Борисовка. В доме находились пять человек, спасти удалось только одного.

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Подольске, передает ТАСС со ссылкой на подмосковное управление МЧС.ЧП произошло ранним утром 3 января в СНТ "Борисовка". В доме находились пять человек, спасти удалось только одного. Жертвами пожара, площадь которого составила 110 квадратных метров, стали двое взрослых и двое детей.В причинах трагедии разбираются следователи.