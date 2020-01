В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В Оттаве местные Сенаторз принимали Флорида Пантерз. Гости победили хозяев льда со счетом 6:3. Дубль у пантер оформил Евгений Дадонов, признанный лучшим игроком матча.

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В Оттаве местные "Сенаторз" принимали "Флорида Пантерз". Гости победили хозяев льда со счетом 6:3. Дубль у "пантер" оформил Евгений Дадонов, признанный лучшим игроком матча.К двум шайбам российский форвард "Флориды" еще добавил одну результативную передачу. Его одноклубник и соотечественник Сергей Бобровский отразил в этой встрече 28 бросков.