В Магнитогорске встречей между местным Металлургом и екатеринбургским Автомобилистом продолжилась программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда завоевали важные для себя два очка, победив гостей со счетом 3:1.

В Магнитогорске встречей между местным "Металлургом" и екатеринбургским "Автомобилистом" продолжилась программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда завоевали важные для себя два очка, победив гостей со счетом 3:1.В составе "Магнитки" дубль оформил Николай Кулемин, отличившийся на 11-й и 24-й минутах игры. Еще одну шайбу, которая оказалась победной, забросил Андрей Нестрашил (35-я). За "Автомобилист" отличились Алексей Василевский (5-я) и Анатолий Голышев (54-я)."Металлург" набрал 49 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Екатеринбургский клуб идет четвертым, имея в активе 52 балла.