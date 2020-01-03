Дональд Трамп заявил Эрдогану, что иностранное вмешательство осложнит обстановку в Ливии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Телефонный разговор состоялся вскоре после того, как парламент Турции проголосовал за отправку войск в Ливию. Как это решение повлияет на ситуацию в регионе?

Дональд Трамп заявил Эрдогану, что иностранное вмешательство осложнит обстановку в Ливии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Телефонный разговор состоялся вскоре после того, как парламент Турции проголосовал за отправку войск в Ливию. Как это решение повлияет на ситуацию в регионе?Разрешение на отправку турецких войск в Ливию будет действовать один год. За это проголосовали депутаты от правящей Партии справедливости и развития и националистической Партии национального движения. Четыре оппозиционные партии выступили против, но остались в меньшинстве.Законопроект поступил в парламент под конец прошлого, 2019 года. Реджеп Тайип Эрдоган обещал всю необходимую поддержку ливийскому правительству национального согласия. Его возглавляет Фаиз Сарадж, и ему нужна "воздушная, наземная и морская" помощь в обороне столицы от наступающих сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара."На первом этапе неизвестно, будут ли это боевые подразделения. Пока что речь шла про военных советников, — комментирует Кирилл Семенов, эксперт российского совета по международным делам. — Хотя военные советники там уже есть турецкие, даже операторы беспилотников. Так что, скорее всего, речь идет о полноценном военном развертывании".Турция поддерживает Фаиза Сараджа не первый день. Еще в ноябре Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе военном. "Не стоит отметать в сторону факт, что до сих пор в Турции жива идея Османской империи, в состав которой ранее входила часть Ливии, — напоминает Мария Махмутова, эксперт Российского института стратегических исследований. — Для восточного типа сознания сама идея величия или воспоминания о былом величии весьма значима. В том числе поэтому Турция старается вмешиваться во многие дела на Ближнем Востоке".Последние 9 лет Ливия – богатейший нефтью регион — живет в ситуации двоевластия. После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в стране параллельно существуют два органа исполнительной власти. На западе — международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа, на востоке — временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, его поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара. В декабре он объявил о начале решающего наступления на Триполи – под девизом борьбы с террористическими группировками.На стороне Хафтара – влиятельные союзники: Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет. Каир и Лига арабских государств уже жестко осудили одобрение парламентом Турции законопроекта, который позволяет отправлять военных в Ливию.Реджеп Тайип Эрдоган уже переговорил по этому поводу с президентом США. По сообщению пресс-службы Белого Дома, Трамп заявил, что иностранное вмешательство осложнит ситуацию в Ливии.