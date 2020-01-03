Успешная оборона Эстонии невозможна без помощи союзников и друзей, считает президент республики Керсти Кальюлайд. Выступая в Нарве на церемонии, посвященной 100-й годовщине завершения Освободительной войны 1918–1920 гг., Кальюлайд отметила важность союзнических отношений в защите Эстонии от превосходящих сил противника даже в безнадежной ситуации.

Успешная оборона Эстонии невозможна без помощи союзников и друзей, считает президент республики Керсти Кальюлайд. Выступая в Нарве на церемонии, посвященной 100-й годовщине завершения Освободительной войны 1918–1920 гг., Кальюлайд отметила важность союзнических отношений в "защите Эстонии" от превосходящих сил противника даже в безнадежной ситуации. Она подчеркнула небольшие размеры страны, местоположение Эстонии, и добавила, упомянув находившихся на мероприятии британских военных, что стране не обойтись без союзников.В приграничном с Россией городе Нарва, где проходило мероприятие, на торжественном построении военнослужащих Сил обороны Эстонии присутствовали и проходящие здесь службу в составе боевой группы НАТО британские солдаты.В Освободительной войне Эстония потеряла порядка шести тысяч человек. Позднее Советская Россия признала независимость Эстонской Республики (Тартусский мир). Современная Россия считает подписанный тогда документ историческим, не имеющим юридической силы.