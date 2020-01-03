Французский полузащитник итальянского Ювентуса Адриен Рабьо может продолжить карьеру в английской премьер-лиге. В услугах 24-летнего хавбека заинтересованы лондонский Арсенал и ливерпульский Эвертон.

Французский полузащитник итальянского "Ювентуса" Адриен Рабьо может продолжить карьеру в английской премьер-лиге. В услугах 24-летнего хавбека заинтересованы лондонский "Арсенал" и ливерпульский "Эвертон".Новый наставник "ирисок" Карло Анчелотти лично заинтересован в переходе француза. Как сообщает Football-Italia, "Эвертон" готов предложить "старой синьоре" 25 миллионов евро. Об интересе "Арсенала" к Рабьо известно уже давно.Напомним, что Рабьо – воспитанник "Пари-Сен-Жермен", откуда на правах свободного агента перешел в "Ювентус", в составе которого в текущем сезоне принял участие в 12 играх во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Всего в его активе пять титулов чемпиона Франции, а также по четыре победы в Кубке и Суперкубке страны.