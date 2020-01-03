Известный композитор Эндрю Ллойд Уэббер рассказал о
встрече с принцессой Дианой. По словам музыканта, невестка британской
королевы была крайне эксцентрична.
Известный композитор Эндрю Ллойд Уэббер рассказал о
встрече с принцессой Дианой. По словам музыканта, невестка британской
королевы была крайне эксцентрична.
Композитор с мировым именем Эндрю Ллойд Уэббер, который
создал множество отличных музыкальных произведений, в том числе мюзиклы: "Иисус
Христос – суперзвезда", "Призрак Оперы", "Кошки", "Эвита" и другие, опубликовал
мемуары. На страницах автобиографии выдающегося деятеля нашлось место для
принцессы Дианы.
Ллойд Уэббер описал встречу с Ее Высочеством.
Она состоялась после просмотра мюзикла "Кошки".
Тогда и ее муж принц Чарльз поднялись за кулисы, чтобы выразить автору
свое восхищение постановкой.
В ходе беседы Чарльз отметил профессионализм танцоров.
Мастерство артистов мюзикла не оставило сына королевы равнодушным, дескать, он
так и не понял, как они выполняют такие сложные элементы.
Ответить на удивление принца решила Диана. "Они это делают
примерно вот так…" – сказала она мужу и внезапно села на шпагат.
"Я увидел немного больше, чем принято видеть от королевских
особ", – вспомнил Эндрю Ллойд Уэббер.
29 Дек 2019 в 3:39 PST
Добавим, что была ярой поклонницей композитора.
Она так любила его музыку, что постоянно слушала ее в машине. Особо Ее
величество выделяла мюзикл "Призрак оперы". Об этом сообщает