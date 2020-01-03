Известный композитор Эндрю Ллойд Уэббер рассказал о встрече с принцессой Дианой. По словам музыканта, невестка британской королевы была крайне эксцентрична.

Известный композитор Эндрю Ллойд Уэббер рассказал овстрече с принцессой Дианой. По словам музыканта, невестка британскойкоролевы была крайне эксцентрична.Композитор с мировым именем Эндрю Ллойд Уэббер, которыйсоздал множество отличных музыкальных произведений, в том числе мюзиклы: "ИисусХристос – суперзвезда", "Призрак Оперы", "Кошки", "Эвита" и другие, опубликовалмемуары. На страницах автобиографии выдающегося деятеля нашлось место дляпринцессы Дианы.Ллойд Уэббер описал встречу с Ее Высочеством.Она состоялась после просмотра мюзикла "Кошки".Тогда и ее муж принц Чарльз поднялись за кулисы, чтобы выразить авторусвое восхищение постановкой.В ходе беседы Чарльз отметил профессионализм танцоров.Мастерство артистов мюзикла не оставило сына королевы равнодушным, дескать, онтак и не понял, как они выполняют такие сложные элементы.Ответить на удивление принца решила Диана. "Они это делаютпримерно вот так…" – сказала она мужу и внезапно села на шпагат."Я увидел немного больше, чем принято видеть от королевскихособ", – вспомнил Эндрю Ллойд Уэббер.29 Дек 2019 в 3:39 PSTДобавим, что была ярой поклонницей композитора.Она так любила его музыку, что постоянно слушала ее в машине. Особо Еевеличество выделяла мюзикл "Призрак оперы". Об этом сообщает