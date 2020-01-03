Сотни автовладельцев во Франции и в соседней Бельгии остались без своих машин. В первые дни нового года их сожгли вандалы. Поджигали с помощью петард прямо на парковках перед домами. Но главный удар пришелся на Страсбург — там сгорели больше 200 автомобилей сразу.

Сотни автовладельцев во Франции и в соседней Бельгии остались без своих машин. В первые дни нового года их сожгли вандалы. Поджигали с помощью петард прямо на парковках перед домами. Но главный удар пришелся на Страсбург — там сгорели больше 200 автомобилей сразу. Уже задержаны четыре десятка подозреваемых.Грохот петард и фейерверков сливался в один сплошной гул, в котором уже было не различить ни звуки полицейских машин, ни пожарные сирены. Ночь не только в Брюсселе и Льеже, но в Париже и даже Страсбурге выдалась "жаркой". Горело буквально все: мусорные баки, мотоциклы, автомобили."Мы вышли на улицы в полночь. Мой сын сказал: там как будто война. И правда, все было похоже на войну", — делится впечатлениями местный житель."Такое было в первый раз, просто катастрофа по сравнению с прошлыми годами! Раньше поджигали одну-две машины для развлечения, но в этом году это катастрофа!" — возмущается другой.Орудовали в основном несовершеннолетние, причем часто приезжали специально из других районов, чтобы свои потом не поймали. В итоге ловить их пришлось стражам порядка. Одному из сотен задержанных едва исполнилось 10 лет.Если в России новогодняя традиция — это салат "Оливье" и фейерверки, то во Франции — это горящие машины. На следующее утро после празднования жители выходят из дома на парковку и видят вот такую картину: все усыпано остовами машин.Вот так парковка выглядела ночью. Очевидцы снимают из окна. А вот как парковка выглядит днем. Владельцы бродят вокруг пепелища, пытаясь оценить ущерб."Это ни в какие ворота не лезет!" — переживает автовладелец. — Она оплавилась! Самое обидное, что мне пришлось отпроситься с работы, чтобы заниматься вот этим".Дальше звонки в страховую, бумажная волокита и праздничное настроение уже испорчено. Эвакуатор ждут часами — слишком много вызовов."Мы сегодня вывезли уже около 30 сгоревших машин к нам в гараж, и это еще не конец, работать еще весь день", — говорит водитель эвакуатора Николя Карамн.Полицейские просят присылать им любые видео, чтобы определить виновников, поскольку вычислить их ночью было крайне трудно — во французских пригородах полицию не жалуют. Семеро стражей порядка ранены."Мы столкнулись с классическим поведением. На полицейских и пожарных устраивались засады, их обстреливали, эти люди вели себя очень дерзко и преступно опасно", — говорит директор департамента общественной безопасности района Нижний Рейн во Франции Анни Брегаль.Дональд Трамп не упустил момента, чтобы "подколоть" Эммануэля Макрона. Посмотрев на французские пожарища, поинтересовался в Twitter, как поживает Парижское соглашение о климате, в котором Франция обязывается сократить выбросы углекислого газа.Полиция в этот раз даже не называет цифры, но после общения с местными жителями становится очевидным, что в этом году таких машин гораздо больше, чем их было в прошлом.Мэр Страсбурга разводит руками, ему казалось, что ситуация под контролем, но теперь и он вынужден признать: налицо резкий скачок, рост агрессии и насилия в основном среди "новой" французской молодежи, живущей на окраинах крупных городов, для которой праздник превращается в лишний повод выразить свое отношение к Французской республике.