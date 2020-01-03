Французская фигуристка Лорин Лекавелье не сумела пройти тестирование на допинг. В крови 23-летней спортсменки был обнаружен кокаин. Какое наказание ждет представительницу Франции, пока не сообщается.

Французская фигуристка Лорин Лекавелье не сумела пройти тестирование на допинг. В крови 23-летней спортсменки был обнаружен кокаин. Какое наказание ждет представительницу Франции, пока не сообщается.По информации издания L'Equipe, ссылающегося на источник в Федерации ледовых видов спорта Франции, Лекавелье провалила допинг-тест и теперь будет ждать вердикта по своему делу.Француженка стала пятой на чемпионате Европы по фигурному катанию в 2019 году.