Российский защитник сборной России Федор Кудряшов, ранее расторгший контракт с футбольным клубом Сочи, в ближайшее время может перебраться в чемпионат Турции. По информации турецкого агентства DHA, россиянина ждут в Антальяспоре.

Российский защитник сборной России Федор Кудряшов, ранее расторгший контракт с футбольным клубом "Сочи", в ближайшее время может перебраться в чемпионат Турции. По информации турецкого агентства DHA, россиянина ждут в "Антальяспоре".Сообщается, что 32-летний российский футболист подпишет соглашение с турецким клубом сроком на 1,5 года.Напомним, что Кудряшов уже выступал в чемпионате Турции по футболу за команду "Истанбул Башакшехир", за которую провел восемь игр, забив в них один мяч.