В Красноярском крае арестован глава Козульского района Федор Гардт, он обвиняется в получении крупной взятки.

В Красноярском крае арестован глава Козульского района Федор Гардт, он обвиняется в получении крупной взятки, передает РИА Новости.Как сообщает пресс-служба регионального главка СК, Гардт получил от местного бизнесмена 100 тысяч рублей в качестве части взятки в 350 тысяч рублей за помощь в заключении контрактов на ремонт крыши бюджетного учреждения.По данным следствия, есть вероятность, что это не единственный эпизод его преступной деятельности.Гардт частично признал вину. Расследование уголовного дела продолжается.