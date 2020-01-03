03.01.2020

2020-01-03 18:30:03

Горы мусора испортили новогодние каникулы во Владимире

И года на подготовку оказалось мало. Старт мусорной реформы во Владимирской области начался с неприятного сюрприза. Во дворах городов и поселков, относящихся ко второй зоне, образовались кучи мусора. Почему не справился новый региональный оператор? И как отреагировали областные власти?

Галки рады - у них настоящий пир. Всего за четыре дня во дворе улицы Горького, 77 во Владимире выросла гора мусора.

Сергей Бабанов, житель дома:

- Уже 31-го нельзя было выбросить мусор, 1, 2 -го все звонили , не только я , отправляли фотографии , но только второго вечером они поставили свои контейнеры - молодцы, но вот это вот - ничего не вывезли.

Начиная с вечера 30 декабря подобные кучи мусора стали вырастать не только в дворах Владимира. В соцсетях фотографий переполненных мусорных площадок из Суздаля , Вязников , Камешкова сейчас больше, чем новогодних поздравлений. Таким грязным способом произошла смена мусоровывозящих компаний во второй зоне согласно территориальной схеме утилизации ТКО. И если за вывоз мусора за последние два дня уходящего года перед прокуратурой ответят прежние компании , то с 1 января все вопросы - к "Биотехнологиям ". Новому региональному оператору.

Альберт Скворцов, заместитель директора ООО "Биотехнологии" по связям со СМИ:

- В Вязниковском районе уже более - менее справляемся, там не такое количество контейнеров . как было в территориальной схеме, очень много , как оказалось бестарного способа, с эти сейчас пытаются справиться в Вязниках, контейнеры поменяли, Гороховец - тоже все нормально , Судогодский район , там тоже новый перевозчик начал вывозить. Таких больших сейчас коллапсов нет, массовых жалоб с области - мы их не слышим. Во Владимире сложнее всего сейчас.

По словам Альберта Скворцова , в Ленинском районе уже нет мусора, Фрунзенский на 75% оборудован контейнерами , Октябрьский - на пятьдесят. Он просит потерпеть еще пару дней. Ведь "Биотехнологии " выиграли конкурс только 24 декабря - за неделю до старта мусорной реформы. Напомним, во Владимирской области она была отложена на год. И этого времени администрации области не хватило, чтобы войти в нее плавно.

Во Владимире по распоряжению сити-менеджера на помощь новому регоператору пришли городские коммунальщики. В мэрии критично оценивают действия Биотехнологий. . Вот цитата из официального заявления .

В обращениях в администрацию города Владимира жители говорят, что компания «Биотехнологии» никак не может войти в полноценный рабочий режим. Жители также не понимают, почему нет адекватной реакции кураторов ООО «Биотехнологии» из администрации Владимирской области, которая отвечает за мусорную реформу.

Это уже другой адрес : проспект Ленина , 61. Здесь чисто. Водителю - не до разговоров : график нарушать нельзя. Перевозчики работают нон-стоп.

Алексей Гусев, мастер компании "Эко-простор":

- Ежедневно 7 машин на маршруте. У нас новые автомобили, стараемся вывозить все в графике.

Можно не сомневаться, только в одном случае мусорная реформа начнется без сбоев. Квитанция за вывоз мусора придет по графику. Тариф на который значительно вырос. Больше ста рублей с человека. И получить скидку за испорченное в праздник настроение не получится.

Екатерина Гусева Илья Хлудов

