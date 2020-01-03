03.01.2020

2020-01-03 10:30:03

«Горячая линия» по трассе М12. Нацпарк Мещера автобан обойдет стороной

Вопрос проектировщикам автотрассы М 12. Почему не рассмотреть прохождение магистрали по Шатурскому р-ну Московской области и Гусь-Хрустальному р-ну Владимирской области параллельно ЖД казанского направления и дальше на Муром?

"Вариант коридора через Шатурский и Гусь-Хрустальный районы обусловлен прохождением по национальному парку "Мещера", строительство на территории которого запрещено," - отвечает "Автодор"