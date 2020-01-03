Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил командующим силами специального назначения Аль-Кудс иранского Корпуса Стражей Исламской революции генерала Исмаила Каани. По данным сирийского информагентства САНА, уже издан указ о его назначении вместо погибшего в результате авиаудара США в Багдаде генерала Касема Сулеймани.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса Стражей Исламской революции генерала Исмаила Каани. По данным сирийского информагентства САНА, уже издан указ о его назначении вместо погибшего в результате авиаудара США в Багдаде генерала Касема Сулеймани, передает ТАСС.На убийство главы "Аль-Кудс" Иран ответит "в подходящее время в ближайшем будущем", обещают в Тегеране. По словам официального представителя правительства Ирана Али Рабии, "США перешли красную черту", передает РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее также пообещал отомстить за смерть генерала Сулеймани.В Иране Касем Сулеймани считался национальным героем и пользовался доверием Али Хаменеи, которому подчинялся напрямую. Хаменеи называл его "живым мучеником", а США и Израиль считали заклятым врагом. В Иране объявлен трехдневный траур.В Москве убийство генерала Сулеймани расценили как авантюрный шаг, которые приведет к росту напряженности во всем регионе. "Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана. Выражаем искренние соболезнования иранскому народу", — заявили в МИД РФ.