Избранник расстроил Ольгу Бузову. Блогер Давид Манукян упал и получил травму.

Избранник расстроил Ольгу Бузову. Блогер Давид Манукян упали получил травму.Ольга Бузова и ее возлюбленный встречали Новый год воФранции, в Куршевеле. Ради блогера поющая телеведущая отказалась от корпоративов,потеряв тем самым несколько миллионов рублей, которые могла бы заработать.Из-за упущенных возможностей Ольга Бузова не переживает. Вокалистка наслаждаетсяобществом молодого человека.К сожалению, райский отпуск поющей телеведущей омрачилнеприятный эпизод. Давид Манукян пострадал, катаясь на лыжах. Блогер, повредиллевую руку."Ты специально, скажи, чтобы меня на руках не носить?Ты просто устал на лыжах кататься, да? Захотел поваляться?" – спросила ОльгаБузова любимого.В ответ блогер обещал певице как можно скорее пойти напоправку. "Новый год я решил встретить с травмой. Ребят, следите за своимздоровьем и будьте аккуратнее", – отметил Давид Манукян.31 Дек 2019 в 4:40 PSTНапомним, что давно приписывали роман сблогером, однако слухи о появлении нового возлюбленного она упорно отрицала. Занесколько дней до Нового года вокалистка раскрыла секрет Полишинеля, обнародовавотношения с Давидом Манукяном. Оказалось, что парочка уже съехалась. Об этом сообщает сайт"Я никому об этом неговорила, потому что, возможно, счастье действительно любит тишину... Я таксчастлива. До дрожи просто", – призналась