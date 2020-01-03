Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что убийство Штатами генерала Сулеймани – наихудший вариант развития событий в Ираке.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что убийство Штатами генерала Сулеймани – наихудший вариант развития событий в Ираке. Действия американцев очень похожи на месть за нападение на посольство США в Багдаде, подчеркнул он.Косачев считает, что убийство генерала повлечет новые столкновения американцев с радикальными шиитами в Ираке. "Ответ может не заставить себя ждать", — приводит слова политика телеканал "Россия 24". "Войны легко начинать, но очень трудно заканчивать", — напомнил Косачев. Он заявил, что известие о ракетном обстреле Багдада — очень тяжелая новость.