Со дня смерти художественного руководителя театра Современник Галины Волчек прошло уже девять дней. И 3 января с раннего утра многочисленные коллеги, друзья и ученики несут цветы на ее могилу на Новодевичьем кладбище.

Со дня смерти художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек прошло уже девять дней. И 3 января с раннего утра многочисленные коллеги, друзья и ученики несут цветы на ее могилу на Новодевичьем кладбище.Без сигареты в руке актрису, режиссера и педагога Галину Беровну (ее настоящее отчество) сложно представить – она порой могла выкуривать до восьми штук в час. Причем не бросала даже будучи тяжело больной и имея проблемы с легкими и сердцем, хотя о вреде курения предупреждали многократно – и врачи, и даже дети Аллы Пугачевой.А на девятый день после смерти возле креста (она была чистокровной еврейкой, но воспитывалась и жила в православных традициях), появились початая пачка сигарет и пепельница с окурком. Кто это принес – загадка. Но, видимо, он хотел тем самым выразить признательность и благодарность кумиру. Ведь на могилу часто кладут предметы, которые покойный любил при жизни...Увидевший это священник возмутился. "Кощунство! – строго заявило облеченное саном лицо в интервью- Человек находится уже не в материальном мире, и все материальные предметы для него чужды. Нельзя класть греховные предметы – сигареты и водку, как это часто делают родственники. Все это – отголоски язычества, когда считалось, что чем больше материальных благ принести на могилу, тем проще покойному на том свете"."В "Экклезиасте" читаем: "Все, что может делать твоя рука, делай, прилагая все силы, потому что в могиле – месте, куда ты пойдешь, – нет ни работы, ни замыслов, ни знания, ни мудрости". Кладбище – место духовного единения с ушедшими родственниками, место молитвы. Никакой еды, развлечений там быть не должно. К тому же Бог по своему милосердию дает облегчение умершим, одержимыми страстями табакокурения и алкоголя, а мы словно бы мешаем ему", – заключил священник.Напомним, сигареты регулярно появляются на могилах Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, Фаины Раневской и других звезд, куривших при жизни...