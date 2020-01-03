Актриса Кристина Асмус поздравила поклонников с Новым годом.
Жена резидента Comedy Club Гарика Харламова поразила красотой.
Актриса Кристина Асмус поздравила поклонников с Новым годом.
Жена резидента Comedy Club Гарика Харламова поразила красотой.
Кристина Асмус устроила импровизированную фотосессию. Знаменитость
позировала на лестнице с бокалом шампанского. Она была облачена в
персиковое платье с прозрачными рукавами и подолом.
"С Новым годом!! Здоровья вам и вашим родным! И кайфового
нам всем года!! Берегите себя", – написала Кристина Асмус в личном "Инстаграм".
Поклонники не могли пройти мимо невероятно привлекательной
супруги комедианта. Комментарии под фотографией артистки, заполонили ответные поздравления
и комплименты.
"Красивая зараза🤩 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.
ред.)", "Кристина, выглядишь супер! 😍🔥", "Очень красивая нежная😍😘", "Очень красивая нежная😍😘", "Ой! Какое красивое платье! И
Вы конечно тоже🌹🌹🌹🌹", – писали
1 Янв 2020 в 8:49 PST
Отметим,
что внешний вид артистки хвалят не только обыватели, но и эксперты. Историк
моды и ведущий шоу на Первом канале "Модный приговор" Александр Васильев
считает, что жена Харламова всегда одета со вкусом.
"Посмотрите на ее образы на красных дорожках, в жизни. Она
выглядит как скоромная девушка из хорошей семьи, воспитанная и добропорядочная.
В ее гардеробе нет даже намека на эротику, никакого вульгарного привкуса – нет
откровенных декольте, разрезов и прозрачных нарядов". – высказался о стиле
историк моды.