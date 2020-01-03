Актриса Кристина Асмус поздравила поклонников с Новым годом. Жена резидента Comedy Club Гарика Харламова поразила красотой.

Актриса Кристина Асмус поздравила поклонников с Новым годом.Жена резидента Comedy Club Гарика Харламова поразила красотой.Кристина Асмус устроила импровизированную фотосессию. Знаменитостьпозировала на лестнице с бокалом шампанского. Она была облачена вперсиковое платье с прозрачными рукавами и подолом."С Новым годом!! Здоровья вам и вашим родным! И кайфовогонам всем года!! Берегите себя", – написала Кристина Асмус в личном "Инстаграм".Поклонники не могли пройти мимо невероятно привлекательнойсупруги комедианта. Комментарии под фотографией артистки, заполонили ответные поздравленияи комплименты."Красивая зараза🤩 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Кристина, выглядишь супер! 😍🔥", "Очень красивая нежная😍😘", "Очень красивая нежная😍😘", "Ой! Какое красивое платье! ИВы конечно тоже🌹🌹🌹🌹", – писали1 Янв 2020 в 8:49 PSTОтметим,что внешний вид артистки хвалят не только обыватели, но и эксперты. Историкмоды и ведущий шоу на Первом канале "Модный приговор" Александр Васильевсчитает, что жена Харламова всегда одета со вкусом."Посмотрите на ее образы на красных дорожках, в жизни. Онавыглядит как скоромная девушка из хорошей семьи, воспитанная и добропорядочная.В ее гардеробе нет даже намека на эротику, никакого вульгарного привкуса – нетоткровенных декольте, разрезов и прозрачных нарядов". – высказался о стилеисторик моды.